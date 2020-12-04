Цей рік не є легкий. Для нікого. Для лікарів, медсестер, літніх людей, молоді, підприємців і без сумніву він не є легкий для шанувальників кіно. Закриті кінотеатри, пусті зали, перенесені в часі прем’єри. Величезне розчарування глядачів і творців... Пандемія наклала своє гнітюче тавро на все, що нас оточує.

Багато планів треба було відкласти на потім, багато ідей сховати до шухляди, багато надій повісити на кілку в очікуванні на кращі часи. Ніщо не буде вже таким, як було, але це не означає, що не може бути того самого, однак трошки по-іншому… Милі Глядачі, маємо для Вас сюрприз – плануйте вільні вечори в період між 4 та 13 грудня 2020!

Перегляд сучасного польського кіно „Під Високим Замком” збирається завітати до Ваших осель! Якщо Ви не їмогли відвідати одного з Ваших улюблених місць – кінозалу, то за допомогою інтернету Перегляд прибуде до Вас, якщо… А втім ні, налаштуймося на позитивне мислення!

Нам так само як і Вам не вистарчає цієї щорічної неповторної атмосфери, яка супроводжує приготування та реалізацію чергового випуску Перегляду. Дякуємо за кожне з незліченної низки запитань про долю цьогорічного заходу, що надійшли до нас протягом останніх тижнів. Це для нас надзвичайна підтримка й мотивація, сигнал про те, що десь там є і чекаєте Ви – найкращі на світі, завжди вірні глядачі, шанувальники польського кіно.

Так! Ми зважилися спробувати! Всупереч труднощам і перешкодам, що лиш примножуються. Завдяки можливостям, які надає інтернет, ми намагатимемося дістатися далеко за межі Львова та Івано-Франківська – аж до Києва, Харкова, Одеси, а навіть, хто його знає, до Слов’янська, Краматорська чи Маріуполя. Ми віримо, що логотип Перегляду сучасного польського кіно з’явиться колись також і в Луганську, Донецьку та Сімферополі!

На екрани Ваших комп’ютерів заїде таємничий і незбагненний „Чорний мерседес” провіщаючи загадкове вбивство в окупованій німцями Варшаві. Ми станемо свідками допитів католицького священика, якого співробітник комуністичної безпеки захоче зробити агентом. Чи отець „Зєя” піддасться тиску?

З історії ми знаємо, що тиску потужного ворога не піддався маршалок Пілсудський, який 100 років тому зламав міць більшовицької армії під Варшавою. Якою людиною був герой фільму „Пілсудський”?…

Зворушливу історію сліпого віртуоза фортеп’яно розповість нам стрічка „Ікар. Легенда про Мєтека Коша”. Фільм отримав „Срібних Левів” на минулорічному фестивалі польських художніх фільмів у Ґдині.

Це лише декілька з цьогорічних фільмів, які ми сердечно запрошуємо Вас подивитися під час 9 Перегляду сучасного польського кіно „Під Високим Замком”. Реєстрація повністю безкоштовна. Не платиш нічого, єдине, що потрібно – це зручний диван, крісло і добрий чай для теплої грудневої атмосфери.

Відвідуйте www.filmlwow.eu та переглядайте різножанрові польські фільми з українськими субтитрами не виходячи з дому.