Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як повідомляється, ця стипендія надається громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю.
Крім того, додається, що державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається відповідним указом президента України. Виплати здійснюються у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.
ДОВІДКА. Левко Лук’яненко – український політичний та громадський діяч, дипломат, письменник та радянський дисидент. За переконання про від’єднання України від Радянського Союзу та її незалежність його відправили до “камери смертників” як “небезпечного рецидивіста”, засудивши до страти.
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