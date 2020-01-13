Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 13 січня, біля ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси, перший поверх ТРЦ та вулицю затопило гарячою водою.

В результаті аварії здулося в лопнуло асфальтне покриття біля торгового центру, утворилася глибока яма, в яку провалилося маршрутне таксі. На місце події прибув евакуатор.

У прес-службі ДСНС поінформували, що рятувальники евакуювали пасажирів з транспортних засобів.

“Співробітники ДСНС з маршрутного таксі і поруч стоїть тролейбуса евакуювали 7 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

На місце події приїжджав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Він повідомив, що в результаті події постраждало 9 осіб – вони отримали опіки і були доставлені в лікарні. Також Пантелєєв повідомив, що тепломережа була аварійною, а причиною аварії могли стати гідравлічні випробування.

Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020

На місці події продовжують чергувати правоохоронці і медики.

Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви