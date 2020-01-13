В результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 13 січня, біля ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси, перший поверх ТРЦ та вулицю затопило гарячою водою.

В результаті аварії здулося в лопнуло асфальтне покриття біля торгового центру, утворилася глибока яма, в яку провалилося маршрутне таксі. На місце події прибув евакуатор.

У прес-службі ДСНС поінформували, що рятувальники евакуювали пасажирів з транспортних засобів.

“Співробітники ДСНС з маршрутного таксі і поруч стоїть тролейбуса евакуювали 7 осіб”, — йдеться в повідомленні.