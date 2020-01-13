Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 13 січня, біля ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси, перший поверх ТРЦ та вулицю затопило гарячою водою.
В результаті аварії здулося в лопнуло асфальтне покриття біля торгового центру, утворилася глибока яма, в яку провалилося маршрутне таксі. На місце події прибув евакуатор.
У прес-службі ДСНС поінформували, що рятувальники евакуювали пасажирів з транспортних засобів.
“Співробітники ДСНС з маршрутного таксі і поруч стоїть тролейбуса евакуювали 7 осіб”, — йдеться в повідомленні.
На місце події приїжджав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.
Він повідомив, що в результаті події постраждало 9 осіб – вони отримали опіки і були доставлені в лікарні. Також Пантелєєв повідомив, що тепломережа була аварійною, а причиною аварії могли стати гідравлічні випробування.
Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020
На місці події продовжують чергувати правоохоронці і медики.
Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020
- Ранее в Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся и загорелся. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо — пострадали.