9 серпня у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу. За церковним календарем 9 серпня - день пам’яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 9 серпня у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу – день солідарності з корінними народами. Свято було започатковано Генасамблеєю ООН № 49/214 від 23 грудня 1994 року.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Сінгапур – Національне свято Республіки Сінгапур. Національний день (1965)

Цього дня у світі:

1483 — відкрита Сикстинська капела.

1570 — битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбили коаліційні сили Адзаї і Асакура.

1620 — козацька флотилія Яцька Нероди рушила на Стамбул.

1803 — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом Фултоном.

1805 — Австрійська імперія, Російська імперія і Велика Британія створили Третю коаліцію проти Наполеона.

1842 — демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера — Ешбертона).

1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.

1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор.

1863 — в Японії спалахнув інцидент Бункю.

1896 — розбився німецький піонер авіації Отто Лілієнталь.

1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.

1919 — Велика Британія оголосила протекторат над Персією.

1919 — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволила від більшовиків Жмеринку.

1940 — завершено будівництво залізниці Берлін—Багдад.

1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді (випущений лише 1944 року).

1944 — Вінстон Черчилль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто.

1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.

1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.

1965 — Сингапур одержав незалежність від Малайзії.

1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.

1990 — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська.

1992 — у Барселоні пройшло офіційне закриття Олімпійських ігор, на котрих об’єднана команда колишніх республік СРСР посіла перше місце, завоювавши 112 медалей.

1999 — президент РФ Єльцин відправив у відставку уряд Сергія Степашина і назвав голову ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.

Яке сьогодні церковне свято:

9 серпня у церковному календарі – це день пам’яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Народився Пантелеймон в Никодимії у сім’ї багатого язичника. Батько відправив хлопчика вчитися лікарській справі до лікаря Євфросина. Там Пантелеймон познайомився з проповідником Єрмолаєм. Після цього Пантелеймон прийняв християнську віру і вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Одного дня, за наказом імператора Максиміліана, Пантелеймона заарештували за відмову зректися Ісуса Христа, а потім стратили.

Прикмети:

Заєць, що сидить в капусті в день Пантелеймона, обіцяє прибуток.

Народжені в цей день будуть володіти даром зцілювати.

Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.

Якщо мурахи вхід в мурашник закладають, то скоро піде дощ.

Ясну і суху погоду на Пантелеймона-Цілителя обіцяють активні коники-стрибунці.

Якщо жінка 9 серпня з’їла яйце з подвійним жовтком — за прикметами, скоро завагітніє.

Традиції:

День 9 серпня часто був дощовим і грозовим. У цей день наші предки не працювали в полі, побоюючись удару блискавки. Вважалося, що у того, хто буде працювати сьогодні, гроза спалить хліб.

Знахарі в цей день збирали цілющі трави і засушували на зиму.

На початку серпня на городах дозріває капуста, а 9 серпня вона вважається особливо смачною і корисною. Наші предки в цей день обов’язково готували страви з капустою.

Водночас у цей день м’ясо погано перетравлюється, тому їсти його не рекомендується.

Також 9 серпня вважається невдалим днем для полювання і риболовлі.

Цього дня іменини відзначають:

Микола, Пантелеймон, Герман, Климентій, Сама, Наум, Анфіса.