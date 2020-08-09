Про це повідомляє агентство БЕЛТА.
Вибори президента Білорусі є прямими – він обирається безпосередньо білоруським народом. Голосування є таємним. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян, включених до списку виборців.
Президент вважається обраним, якщо його підтримали більше половини виборців, які взяли участь в голосуванні.
Вибори 2020
Кандидатами в президенти зареєстровані: Андрій Дмитрієв, Анна Канопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тіхановска, Сергій Черечень.
В країні працює 153 територіальні виборчі комісії та сформовано 5767 ділянок для голосування. 44 ділянки відкрилися за межами Білорусі.
Роботу виборчі дільниці розпочали о 08:00 за місцевим часом. Взяти участь в голосуванні зможуть 6 844 932 осіб.
Стежити за ходом виборчої кампанії будуть 248 міжнародних і майже 50 тис. національних спостерігачів.
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