Сьогодні, 9 серпня, в Білорусі стартували вибори президента.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

Вибори президента Білорусі є прямими – він обирається безпосередньо білоруським народом. Голосування є таємним. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян, включених до списку виборців.

Президент вважається обраним, якщо його підтримали більше половини виборців, які взяли участь в голосуванні.

Вибори 2020

Кандидатами в президенти зареєстровані: Андрій Дмитрієв, Анна Канопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тіхановска, Сергій Черечень.

В країні працює 153 територіальні виборчі комісії та сформовано 5767 ділянок для голосування. 44 ділянки відкрилися за межами Білорусі.

Роботу виборчі дільниці розпочали о 08:00 за місцевим часом. Взяти участь в голосуванні зможуть 6 844 932 осіб.

Стежити за ходом виборчої кампанії будуть 248 міжнародних і майже 50 тис. національних спостерігачів.