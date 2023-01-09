Сьогодні, 9 січня, у світі святкують Міжнародний день хореографа, день статичної електрики та День гри в Бога.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі святкується День подорожі на повітряній кулі, День подяки правоохоронним органам (у США), Національний день кассуле (страва французької кухні), Національний день абрикосів (США), День нерезидентів (Індія) та національний День мучеників у Панамі.

Пам’ятні події:

У 1599 у Масселбурзі (Шотландія) була створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.

У 1648 році Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі.

У 1799 році у Великій Британії вперше в історії був введений податок на прибуток.

У 1920 році Нестор Махно відмовився вести свої війська на фронт проти поляків. Через це більшовики оголосили його поза законом.

У 1951 — у Нью-Йорку (США) відбулося офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй (ООН).

У 2007 році CEO Apple Стів Джобс представив публіці перший iPhone.

Релігійне свято: у християн 9 січня – День Святого апостола, першомученика й архидиякона Стефана (Степанів день).

Що не можна робити 9 січня:

Сьогодні відмовлятися від частувань.

Також не можна нарізати хліб ножем.

Не можна викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведете в боргах.

Також сьогодні не бажано було ткати та шити.

Прикмети:

Якщо день сніжний – влітку вродять ягоди й гриби.

Якщо сьогодні сонячний і морозний день – рік буде врожайним.

Якщо не видно надворі маленьких пташок – скоро буде сильний снігопад.

Іменини святкують: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихін, Ферапонт.