Про це повідомляють #Букви.
Також у світі святкується День подорожі на повітряній кулі, День подяки правоохоронним органам (у США), Національний день кассуле (страва французької кухні), Національний день абрикосів (США), День нерезидентів (Індія) та національний День мучеників у Панамі.
Пам’ятні події:
У 1599 у Масселбурзі (Шотландія) була створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
У 1648 році Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі.
У 1799 році у Великій Британії вперше в історії був введений податок на прибуток.
У 1920 році Нестор Махно відмовився вести свої війська на фронт проти поляків. Через це більшовики оголосили його поза законом.
У 1951 — у Нью-Йорку (США) відбулося офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй (ООН).
У 2007 році CEO Apple Стів Джобс представив публіці перший iPhone.
Релігійне свято: у християн 9 січня – День Святого апостола, першомученика й архидиякона Стефана (Степанів день).
Що не можна робити 9 січня:
- Сьогодні відмовлятися від частувань.
- Також не можна нарізати хліб ножем.
- Не можна викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведете в боргах.
- Також сьогодні не бажано було ткати та шити.
Прикмети:
- Якщо день сніжний – влітку вродять ягоди й гриби.
- Якщо сьогодні сонячний і морозний день – рік буде врожайним.
- Якщо не видно надворі маленьких пташок – скоро буде сильний снігопад.
Іменини святкують: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихін, Ферапонт.
- 8 січня у Вірменії був День донора, у Таїланді – День дітей, у КНДР святкували День народження Кім Чен Ина, а в Греції – фестиваль жінок. Також у світі відзначали День обертання Землі, День поширення мікробів радості, День візерунка з ромбів, День комп’ютерного набору та День повитух.