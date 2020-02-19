9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Китаю

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань в провінції Хубей, які є епіцентром поширення смертельного коронавірусу.

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заєць на брифінгу, який транслював телеканал “112 Україна”.

Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

“Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації – це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії”, – повідомив Заяць.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Куди саме, не повідомила.

“Вони всі повинні пройти однакові правила по ізоляції і тільки після закінчення цього періоду будуть відправлені до себе додому”, – розповіла Скалецька щодо білоруського режиму карантину для іноземців.