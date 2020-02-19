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9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Китаю

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань в провінції Хубей, які є епіцентром поширення смертельного коронавірусу.

Середа, 19 лютого 2020, 01:47

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заєць на брифінгу, який транслював телеканал “112 Україна”.

Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

“Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації – це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії”, – повідомив Заяць.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Куди саме, не повідомила.

“Вони всі повинні пройти однакові правила по ізоляції і тільки після закінчення цього періоду будуть відправлені до себе додому”, – розповіла Скалецька щодо білоруського режиму карантину для іноземців.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

  • Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.
  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
  • Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.
Теги: Китай, коронавірус, эвакуация

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