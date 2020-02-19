9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Китаю

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заєць на брифінгу, який транслював телеканал “112 Україна”.
Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.
“Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації – це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії”, – повідомив Заяць.
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Куди саме, не повідомила.
“Вони всі повинні пройти однакові правила по ізоляції і тільки після закінчення цього періоду будуть відправлені до себе додому”, – розповіла Скалецька щодо білоруського режиму карантину для іноземців.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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