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9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

9 травня 2022 року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

П’ятниця, 6 травня 2022, 23:28
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Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Варто зазначити, що у документі йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” й інших цілей.

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Конгрес США тоді ухвалив закон про ленд-ліз 11 березня 1941 року, яким надав можливість державі оперативно поповнювати запаси союзників.

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