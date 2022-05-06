9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Варто зазначити, що у документі йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” й інших цілей.
Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Конгрес США тоді ухвалив закон про ленд-ліз 11 березня 1941 року, яким надав можливість державі оперативно поповнювати запаси союзників.
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— The White House (@WhiteHouse) May 5, 2022
- Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 “за”, “проти” – 10. Ухвалення закону автоматично пришвидшує постачання озброєння, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США.
- Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США ухвалили законопроєкт про ленд-ліз завдяки промові президента України Володимира Зеленського, проголошену ним на Мюнхенській безпековій конференції 19 лютого. Водночас на сайті Конгресу США зазначено, що відповідний проєкт закону про ленд-ліз був зареєстрований у Сенаті США ще у січні.