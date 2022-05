9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Варто зазначити, що у документі йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” й інших цілей.

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Конгрес США тоді ухвалив закон про ленд-ліз 11 березня 1941 року, яким надав можливість державі оперативно поповнювати запаси союзників.

— The White House (@WhiteHouse) May 5, 2022