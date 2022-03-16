Про це президент США розповів під час свого виступу в Білому домі.
Повний список військової допомоги Україні:
- 800 зенітних систем Stinger;
- 2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4;
- 100 тактичних безпілотних літальних систем;
- 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць;
- 20 мільйонів набоїв для стрілецької зброї та гранатометів і мінометів;
- 25 000 комплектів бронежилетів і 25 000 шоломів.
“Ми збираємося дати Україні зброю, щоб вона могла боротися і захищатися в усі важкі дні, що попереду. Ми збираємося продовжувати мобілізацію гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто змушений покинути Україну”, – сказав Байден.
Президент США додав, що американський народ буде непохитно підтримувати [народ] України на тлі аморальних, неетичних нападів Путіна на цивільне населення.
“Ми об’єднані в нашій огиді до розпусного нападу Путіна, і ми будемо продовжувати стояти за їх спиною, коли вони борються за свою свободу, свою демократію, своє виживання”, – сказав він у заяві з Білого дому.
Також Джо Байден пообіцяв підтримувати економіку України прямою фінансовою допомогою, а російську економіку – руйнувати санкціями, ізолюючи РФ на світовій арені.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Він закликав надати системи протиповітряної оборони та звернувся особисто до лідера США Джозефа Байдена.
- Журналіст, публіцист, письменник і блогер Віталій Портников розтлумачив абсурдність запроваджених РФ санкцій проти верхівки Сполучених Штатів. Він переконаний: ці санкції як ніщо інше акцентували безсилля РФ перед цивілізованим світом.
- 15 березня, Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно ухвалив резолюцію, якою засуджує дії президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця.