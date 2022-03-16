Президент США Джо Байден оголосив про додаткові 800 мільйонів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів одиниць боєприпасів. Відтак попередив, що "це може бути тривалою і важкою боротьбою".

Про це президент США розповів під час свого виступу в Білому домі.

Повний список військової допомоги Україні:

800 зенітних систем Stinger;

2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4;

100 тактичних безпілотних літальних систем;

100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць;

20 мільйонів набоїв для стрілецької зброї та гранатометів і мінометів;

25 000 комплектів бронежилетів і 25 000 шоломів.

“Ми збираємося дати Україні зброю, щоб вона могла боротися і захищатися в усі важкі дні, що попереду. Ми збираємося продовжувати мобілізацію гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто змушений покинути Україну”, – сказав Байден.

Президент США додав, що американський народ буде непохитно підтримувати [народ] України на тлі аморальних, неетичних нападів Путіна на цивільне населення.

“Ми об’єднані в нашій огиді до розпусного нападу Путіна, і ми будемо продовжувати стояти за їх спиною, коли вони борються за свою свободу, свою демократію, своє виживання”, – сказав він у заяві з Білого дому.

Також Джо Байден пообіцяв підтримувати економіку України прямою фінансовою допомогою, а російську економіку – руйнувати санкціями, ізолюючи РФ на світовій арені.