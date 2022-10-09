#Букви зібрали цікаві факти про події та свята цього дня.
Також сьогодні святкують:
- Всесвітній день пошти;
- День рієлтора в Україні;
- Всесвітній день яйця;
- День Незалежності Республіки Уганда святкується з 1962 року на честь офіційної передачі влади національному уряду;
- День хангиля в Кореї (свято корейського письма хангиль, яке було введено у в 1446 році).
Цей день в історії
- 1872 – Аарон Монтгомері Вард (Aaron Montgomery Ward) випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.
- 1874 – у Швейцарії засновано Всесвітній поштовий союз.
- 1928 – у Львові засновано греко-католицьку богословську академію.
- 1965 – пісня “Бітлз” Yesterday очолила американський хіт-парад.
- 2009 – президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру.
Православні свята 9 жовтня
У цей день православні християни вшановують смерть апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його вважали покровителем митців й іконописців, йому молилися про допомогу у творчих справах і про натхнення.
У цей день християни повинні були закінчити всі польові роботи.
Вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця.
У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід відпочивати. У давнину це свято також мало назву Іоанна подорожнього або Шептуна покривного.
Прикмети
- Сніг пішов – через 40 днів настане зима.
- Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.
- До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.
- Дощ зі снігом – у січні буде три сильні відлиги.
- Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.
- Під час заходу небо в серпанку – чекайте негоди.
- Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.
- Відлетіли граки – скоро випаде сніг.
- Рожевий, жовтий або золотий захід – буде гарна погода.
- Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.
- Швидко настав листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.
- Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.
Що не можна робити?
- Не можна лаятися і сваритися з близькими і друзями.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.
- Не можна зациклюватися на негативі.
- Не можна пити крижану воду.
Іменинники: Єфрем, Іван і Тихон.
- 8 жовтня відзначала Всесвітній день перелітних птахів. В Україні 8 жовтня відзначала День юриста, а церква вшановувала пам’ять преподобного Сергія Радонезького.