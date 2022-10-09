#Букви зібрали цікаві факти про події та свята цього дня.

Також сьогодні святкують:

  • Всесвітній день пошти;
  • День рієлтора в Україні;
  • Всесвітній день яйця;
  • День Незалежності Республіки Уганда святкується з 1962 року на честь офіційної передачі влади національному уряду;
  • День хангиля в Кореї (свято корейського письма хангиль, яке було введено у в 1446 році).

Цей день в історії

  • 1872 – Аарон Монтгомері Вард (Aaron Montgomery Ward) випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.
  • 1874 – у Швейцарії засновано Всесвітній поштовий союз.
  • 1928 – у Львові засновано греко-католицьку богословську академію.
  • 1965 – пісня “Бітлз” Yesterday очолила американський хіт-парад.
  • 2009 – президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру.

Православні свята 9 жовтня

У цей день православні християни вшановують смерть апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його вважали покровителем митців й іконописців, йому молилися про допомогу у творчих справах і про натхнення.

У цей день християни повинні були закінчити всі польові роботи.

Вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця.

У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід відпочивати. У давнину це свято також мало назву Іоанна подорожнього або Шептуна покривного.

Прикмети

  • Сніг пішов – через 40 днів настане зима.
  • Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.
  • До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.
  • Дощ зі снігом – у січні буде три сильні відлиги.
  • Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.
  • Під час заходу небо в серпанку – чекайте негоди.
  • Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.
  • Відлетіли граки – скоро випаде сніг.
  • Рожевий, жовтий або золотий захід – буде гарна погода.
  • Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.
  • Швидко настав листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.
  • Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.

Що не можна робити?

  • Не можна лаятися і сваритися з близькими і друзями.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.
  • Не можна зациклюватися на негативі.
  • Не можна пити крижану воду.

Іменинники: Єфрем, Іван і Тихон.