9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора. Також сьогодні Всесвітній день пошти (World Post Day) і Всесвітній день яйця.

#Букви зібрали цікаві факти про події та свята цього дня.

Також сьогодні святкують:

Всесвітній день пошти;

День рієлтора в Україні;

Всесвітній день яйця;

День Незалежності Республіки Уганда святкується з 1962 року на честь офіційної передачі влади національному уряду;

День хангиля в Кореї (свято корейського письма хангиль, яке було введено у в 1446 році).

Цей день в історії

1872 – Аарон Монтгомері Вард (Aaron Montgomery Ward) випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.

1874 – у Швейцарії засновано Всесвітній поштовий союз.

1928 – у Львові засновано греко-католицьку богословську академію.

1965 – пісня “Бітлз” Yesterday очолила американський хіт-парад.

2009 – президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру.

Православні свята 9 жовтня

У цей день православні християни вшановують смерть апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його вважали покровителем митців й іконописців, йому молилися про допомогу у творчих справах і про натхнення.

У цей день християни повинні були закінчити всі польові роботи.

Вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця.

У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід відпочивати. У давнину це свято також мало назву Іоанна подорожнього або Шептуна покривного.

Прикмети

Сніг пішов – через 40 днів настане зима.

Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.

До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.

Дощ зі снігом – у січні буде три сильні відлиги.

Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.

Під час заходу небо в серпанку – чекайте негоди.

Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.

Відлетіли граки – скоро випаде сніг.

Рожевий, жовтий або золотий захід – буде гарна погода.

Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.

Швидко настав листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.

Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.

Що не можна робити?

Не можна лаятися і сваритися з близькими і друзями.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.

Не можна зациклюватися на негативі.

Не можна пити крижану воду.

Іменинники: Єфрем, Іван і Тихон.