Сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти та Міжнародний день боротьби за ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні святкують:

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

День Незалежності Республіки Уганда

Європейський день донорства та трансплантації органів

День “Візьми свого плюшевого ведмедика на роботу або в школу”

День ріелтора в Україні

День цікавих подій

Національний день молдавського сиру, День Піци і Пива в США

Національний день нанотехнологій в США

Цей день в історії:

1596 — церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву.

1621 — у Хотині після війни підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов’язувалась утримувати козаків від походів на татарські і османські володіння, а Османська імперія — своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої.

1655 — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова.

1779 — перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері.

1789 — у Королівстві Франція заборонені тортури.

1780 — у Королівстві Пруссія скасовано особисту залежність селян від поміщиків.

1874 — створення Всесвітнього поштового союзу. Цього дня починаючи з 1957 року відзначається Всесвітній день пошти.

1918 — обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії.

1920 — польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського зайняли Вільнюс.

1928 — у Львові засновано греко-католицьку Богословську академію.

1944 — вийшов указ НКВС/НКДБ “Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України”.

1963 — в повітря вперше піднявся гвинтокрил Мі-8.

1968 — почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 р. вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: “Руки геть від ЧССР!”, протестуючи проти радянської окупації Чехословацькою Соціалістичної Республіки.

1975 — академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру.

1989 — в СРСР визнано право працівників на страйк.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни шанують пам’ять Діонісія Паризького.

Прикмети:

Якщо сьогодні буде дощ зі снігом – в січні буде три сильні відлиги;

Сніг випав, а на деревах ще багато листя – зима буде суворою;

Сонячний і теплий день віщує дощовий липень.

Іменини сьогодні святкують Єфрем, Іван, Тихон.