Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні святкують:
- Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
- День Незалежності Республіки Уганда
- Європейський день донорства та трансплантації органів
- День “Візьми свого плюшевого ведмедика на роботу або в школу”
- День ріелтора в Україні
- День цікавих подій
- Національний день молдавського сиру, День Піци і Пива в США
- Національний день нанотехнологій в США
Цей день в історії:
1596 — церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву.
1621 — у Хотині після війни підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов’язувалась утримувати козаків від походів на татарські і османські володіння, а Османська імперія — своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої.
1655 — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова.
1779 — перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері.
1789 — у Королівстві Франція заборонені тортури.
1780 — у Королівстві Пруссія скасовано особисту залежність селян від поміщиків.
1874 — створення Всесвітнього поштового союзу. Цього дня починаючи з 1957 року відзначається Всесвітній день пошти.
1918 — обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії.
1920 — польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського зайняли Вільнюс.
1928 — у Львові засновано греко-католицьку Богословську академію.
1944 — вийшов указ НКВС/НКДБ “Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України”.
1963 — в повітря вперше піднявся гвинтокрил Мі-8.
1968 — почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 р. вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: “Руки геть від ЧССР!”, протестуючи проти радянської окупації Чехословацькою Соціалістичної Республіки.
1975 — академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру.
1989 — в СРСР визнано право працівників на страйк.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни шанують пам’ять Діонісія Паризького.
Прикмети:
- Якщо сьогодні буде дощ зі снігом – в січні буде три сильні відлиги;
- Сніг випав, а на деревах ще багато листя – зима буде суворою;
- Сонячний і теплий день віщує дощовий липень.
Іменини сьогодні святкують Єфрем, Іван, Тихон.