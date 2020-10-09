У п'ятницю, 9 жовтня, в Україні відзначається День ріелтора. Також сьогодні Всесвітній день пошти (World Post Day) і Всесвітній день яйця.

#Букви зібрали цікаві факти про події та свята цього дня.

Всесвітній день пошти (World Post Day) відзначається з 1969 року під егідою ООН на честь створення Всесвітнього поштового союзу в 1874 році.

День ріелтора в Україні – був заснований в 1999 році на Першому всеукраїнському з’їзді ріелторів.

Всесвітній день яйця (World Egg Day) – відзначається в багатьох країнах світу з 1996 року в другу п’ятницю жовтня.

День Незалежності Республіки Уганда святкується з 1962 року на честь офіційної передачі влади національному уряду.

День хангиля в Кореї – це свято корейського письма хангиль, яке було введено у в 1446 році.

Православні свята 9 жовтня

У цей день православні християни шанують смерть апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його вважали покровителем митців й іконописців, йому молилися про допомогу в творчих справах і про натхнення.

У цей день християни повинні були закінчити всі польові роботи.

Вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця.

У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід відпочивати. У давнину це свято також називався Іоанна подорожнього або Шептуна покривного.

Прикмети

Сніг пішов – через 40 днів настане зима.

Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.

До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.

Дощ зі снігом – в січні буде три сильних відлиги.

Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.

Під час заходу небо в серпанку – чекай швидкої негоди.

Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і в найближчі дні.

Полетіли граки – скоро випаде сніг.

Рожевий, жовтий або золотий захід – хороша погода буде.

Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.

Швидкий листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.

Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.

Що не можна робити

Не можна вживати нецензурну лексику і лаятися з близькими і друзями.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.

Не можна зациклюватися на негативі.

Не можна пити крижану воду.

Іменинники: Єфрем, Іван і Тихон.

9 жовтня: цей день в історії

1872 – Аарон Монтгомері Вард (Aaron Montgomery Ward) випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.

1874 – в Швейцарії засновано Всесвітній поштовий союз.

1928 – у Львові засновано греко-католицьку богословську академію.

1965 – пісня “Бітлз” Yesterday очолила американський хіт-парад.

2009 – Президент США Барак Обама удостоєний Нобелівської премії миру.

Іменинники 9 жовтня

1835 – Шарль Каміль Сен-Санс, французький композитор, органіст, диригент.

1874 – Микола Реріх, російський художник, філософ, археолог, мандрівник, письменник, громадський діяч.

1904 – Микола Бажан, український поет, перекладач, публіцист, культуролог, енциклопедист, громадський діяч.

1926 – Євген Євстигнєєв, радянський актор театру і кіно.

1940 – Джон Леннон, англійський музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи The Beatles.

1952 – Шерон Осборн, британська телеведуча, письменниця, продюсер, дружина рок-музиканта Оззі Осборна.

1996 – Белла Хадід, американська топ-модель.