#Букви зібрали цікаві факти про події та свята цього дня.
Всесвітній день пошти (World Post Day) відзначається з 1969 року під егідою ООН на честь створення Всесвітнього поштового союзу в 1874 році.
День ріелтора в Україні – був заснований в 1999 році на Першому всеукраїнському з’їзді ріелторів.
Всесвітній день яйця (World Egg Day) – відзначається в багатьох країнах світу з 1996 року в другу п’ятницю жовтня.
День Незалежності Республіки Уганда святкується з 1962 року на честь офіційної передачі влади національному уряду.
День хангиля в Кореї – це свято корейського письма хангиль, яке було введено у в 1446 році.
Православні свята 9 жовтня
У цей день православні християни шанують смерть апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його вважали покровителем митців й іконописців, йому молилися про допомогу в творчих справах і про натхнення.
У цей день християни повинні були закінчити всі польові роботи.
Вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця.
У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід відпочивати. У давнину це свято також називався Іоанна подорожнього або Шептуна покривного.
Прикмети
- Сніг пішов – через 40 днів настане зима.
- Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.
- До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.
- Дощ зі снігом – в січні буде три сильних відлиги.
- Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.
- Під час заходу небо в серпанку – чекай швидкої негоди.
- Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і в найближчі дні.
- Полетіли граки – скоро випаде сніг.
- Рожевий, жовтий або золотий захід – хороша погода буде.
- Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.
- Швидкий листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.
- Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.
Що не можна робити
- Не можна вживати нецензурну лексику і лаятися з близькими і друзями.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.
- Не можна зациклюватися на негативі.
- Не можна пити крижану воду.
Іменинники: Єфрем, Іван і Тихон.
9 жовтня: цей день в історії
1872 – Аарон Монтгомері Вард (Aaron Montgomery Ward) випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.
1874 – в Швейцарії засновано Всесвітній поштовий союз.
1928 – у Львові засновано греко-католицьку богословську академію.
1965 – пісня “Бітлз” Yesterday очолила американський хіт-парад.
2009 – Президент США Барак Обама удостоєний Нобелівської премії миру.
Іменинники 9 жовтня
1835 – Шарль Каміль Сен-Санс, французький композитор, органіст, диригент.
1874 – Микола Реріх, російський художник, філософ, археолог, мандрівник, письменник, громадський діяч.
1904 – Микола Бажан, український поет, перекладач, публіцист, культуролог, енциклопедист, громадський діяч.
1926 – Євген Євстигнєєв, радянський актор театру і кіно.
1940 – Джон Леннон, англійський музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи The Beatles.
1952 – Шерон Осборн, британська телеведуча, письменниця, продюсер, дружина рок-музиканта Оззі Осборна.
1996 – Белла Хадід, американська топ-модель.