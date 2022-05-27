Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут переконаний, що Україна не готувалася до війни. Наразі держава потребує передусім артилерії.

Про це в інтерв’ю “Дзеркалу тижня” повідомив голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

Він прокоментував проблеми з екіпіруванням певних підрозділів захисників України. Насамперед йдеться про підрозділи ТрО: нещодавно в медіа прокотилася хвиля матеріалів про невдоволення в кількох бригадах ТрО.

Чмут наголосив, що процес формування ТрО мав зайняти рік (закон про національний опір було ухвалено в липні 2021 року). Однак цього не сталося: фактично 24 лютого Україна вступили у війну в стані “як є”. До того ж, на думку голови фонду, об’єм фінансування ТрО від початку був невеликим.

“На 23 лютого в армії не було проблем із забезпеченням. А ось 24-го вони почалися, оскільки втричі збільшилася кількість людей. Нині сили ТрО налічують 110 тисяч, ЗСУ — 550 тисяч, інших силових структур — близько 200 тисяч”, — зауважив Чмут.

За його словами, наразі проблему забезпечення розв’язують. Водночас Чмут зазначив, що в пріоритеті в держави — закупівля важкого озброєння, а не екіпірування.

“Можна воювати і в джинсах, а не в офігенних берцях, коли тебе прикриває арта. Від артилерії (бронежилети — прим. ред.) не прикриють. Прикриє тільки наша артилерія. Їхній арті байдуже, у якому ви “бронику”. Це дуже тонка межа.”, — повідомив очільник фонду.

На думку Чмута, 90 % екіпірування, яке отримують воїни, — “психологічна пігулка”.

“90 % того, що передається, — фігня, “фуфломіцин”. Психологічна пігулка. Люди навіть не вміють носити “броники”», — зауважує він.

Зокрема, Чмут наголосив, що ані влада, ані суспільство не були готові до збройної агресії з боку Росії. Тому зараз держава “оплачує рахунки”:

“Якби ми озброювали армію, то вона стала б стримувальним чинником для росіян. Але ми цього не зробили, продовжували пускати голубів. Усе це — наслідок нашого вибору: будувати дороги й жити в ілюзіях”.

Підсумовуючи, голова фонду “Повернись живим” додав, що наразі влада надолужує пропущене й робить дуже багато для розв’язання проблеми. Однак самотужки Україні буде важко впоратися, тому вся надія не лише на ЗСУ, а й на міжнародну спільноту. За прогнозом Чмута, у питанні бюджету та екіпірування Україна “вирівняється” до кінця літа.

“Ми вже виграли цю війну. У нас зараз найкраща ситуація з можливого. Ми — піднялися. І ми вже виграли битву за Київ, за північ. Не втратили військову вертикаль управління армією, зберегли авіацію, а головне — бойовий дух”, — підсумував Чмут.