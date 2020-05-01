Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про труднощі, з якими тенісистам довелося зіткнутися під час карантину.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами тенісистки, в зв’язку з пандемією на ТБ перестали показувати матчі, відповідно, заробітки спортсменів впали.

“Спонсори поміняли контракти. У нас все залежить від телебачення. Телебачення не транслює ніякі спортивні турніри, ніякий спорт. Тому у нас доволі [багато], можна сказати — 90%,наших контрактів, урізали. Це одна з найбільша, напевно, для всіх тенісистів проблема”, — сказала Світоліна.

Тенісистка наголосила, що по-особливому важко в цих умовах спортсменам, які не входять до ТОП-100 кращих.

“У нас інші заробітки. Зараз, звичайно, у тих гравців, які стоять в ТОП-50, ще все нормально. Але люди, які за 100 стоять, у них інша ситуація. Вони створюють фонд, щоб залучити хоч якісь гроші, щоб хоч якось мати кошти на харчування”, — розповіла вона.