Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.
“90% міста — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків”, — написав Садовий.
За його словами, трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Також можуть бути перебої з водопостачанням. Крім того, в місті переходять на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури.
ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною. Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва.
- Сьогодні вранці під час чергового обстрілу України над Києвом було збито російську ракету.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.
- Міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області.