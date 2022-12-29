Майже весь Львів знеструмлено на тлі масованих ракетних атак з боку РФ. Також у міста ймовірні перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

“90% міста — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків”, — написав Садовий.

За його словами, трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Також можуть бути перебої з водопостачанням. Крім того, в місті переходять на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.

Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною. Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва.