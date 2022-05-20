«90% не повертаються»: Зеленський про льотчиків, які доставляли їжу бійцям Маріуполя

Про це президент заявив в етері національного телемарафону.
Він додав, що раніше офіційно цього не коментували, але військові летіли в бік “Азовсталі”, аби доправити ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених, попри те, що дістатися пункту призначення було майже неможливо.
“Дуже велика кількість наших льотчиків загинула. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до “Азовсталі”, привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених. Усе це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати”, — сказав глава України.
Зеленський наголосив, що на тлі потужної російської ППО повітряних коридорів до “Азовсталі” не було. Однак це не зупиняло льотчиків, які знали, що можуть не повернутися.
“Багато тижнів льотчики на вертольотах знали, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні”, — констатував Зеленський.
- Нагадаємо, за підрахунками розвідки Сполученого Королівства, за останні дні з маріупольського заводу “Азовсталь” вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.
- Раніше, заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар сповістив, що командування оборонців Маріуполя й досі залишається на “Азовсталі”.
- Також повідомлялось, що 17 травня щонайменше сім автобусів з українськими військовими виїхали із металургійного заводу “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь у супроводі російських збройних сил.