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«90% не повертаються»: Зеленський про льотчиків, які доставляли їжу бійцям Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський розповів, як українським військовим із заблокованого Маріуполя доставляли їжу, воду та боєприпаси. За його словами, робили це гвинтокрилами, проте під час таких місій більшість льотчиків загинули.

П’ятниця, 20 травня 2022, 22:37
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Про це президент заявив в етері національного телемарафону.

Він додав, що раніше офіційно цього не коментували, але військові летіли в бік “Азовсталі”, аби доправити ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених, попри те, що дістатися пункту призначення було майже неможливо.

“Дуже велика кількість наших льотчиків загинула. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до “Азовсталі”, привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених. Усе це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати”, — сказав глава України.

Зеленський наголосив, що на тлі потужної російської ППО повітряних коридорів до “Азовсталі” не було. Однак це не зупиняло льотчиків, які знали, що можуть не повернутися.

“Багато тижнів льотчики на вертольотах знали, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні”, — констатував Зеленський.

Теги: війна, Володимир Зеленський, загиблі військові, Азовсталь, війна, військові льотчики, Маріуполь, російсько-українська війна

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