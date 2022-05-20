«90% не повертаються»: Зеленський про льотчиків, які доставляли їжу бійцям Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський розповів, як українським військовим із заблокованого Маріуполя доставляли їжу, воду та боєприпаси. За його словами, робили це гвинтокрилами, проте під час таких місій більшість льотчиків загинули.

Про це президент заявив в етері національного телемарафону.

Він додав, що раніше офіційно цього не коментували, але військові летіли в бік “Азовсталі”, аби доправити ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених, попри те, що дістатися пункту призначення було майже неможливо.

“Дуже велика кількість наших льотчиків загинула. На жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо. Долетіти до “Азовсталі”, привезти ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених. Усе це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати”, — сказав глава України.

Зеленський наголосив, що на тлі потужної російської ППО повітряних коридорів до “Азовсталі” не було. Однак це не зупиняло льотчиків, які знали, що можуть не повернутися.