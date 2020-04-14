У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пік пандемії коронавірусу COVID-19 ще не настав, адже 90% активних випадків зараження припадають на США та Європу.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми ще не бачимо піку”, – сказала на брифінгу в Женеві прес-секретар ВООЗ доктор Маргарет Харріс.

У відомстві зазначили, що дарма що кількість випадків зараження зменшується в деяких частинах Європи, в тому числі в Іспанії та Італії, в інших державах (Великобританія, Туреччина) – зростає.

Також в ВООЗ розробили перелік з шести кроків, які допомагають країнам зрозуміти, чи мають вони право послаблювати карантинні обмеження.

Також вона повідомила, що карантинні обмеження варто підтримувати до моменту, поки не буде знайдено вакцину, тобто протягом року, а то і довше.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував у соцмережах ідею про те, що вірус виник у США та був доставлений до Китаю американськими військовими.