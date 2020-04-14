Про це повідомляє Reuters.
“Ми ще не бачимо піку”, – сказала на брифінгу в Женеві прес-секретар ВООЗ доктор Маргарет Харріс.
У відомстві зазначили, що дарма що кількість випадків зараження зменшується в деяких частинах Європи, в тому числі в Іспанії та Італії, в інших державах (Великобританія, Туреччина) – зростає.
Також в ВООЗ розробили перелік з шести кроків, які допомагають країнам зрозуміти, чи мають вони право послаблювати карантинні обмеження.
Також вона повідомила, що карантинні обмеження варто підтримувати до моменту, поки не буде знайдено вакцину, тобто протягом року, а то і довше.
Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував у соцмережах ідею про те, що вірус виник у США та був доставлений до Китаю американськими військовими.
- Раніше повідомлялося, що китайський бізнесмен Рен Чжицян, який критикував дії китайського лідера Сі Цзіньпіна з боротьби з пандемією коронавірусу, звинувачений в корупції і знаходиться під слідством.
- Незалежне британське громадське об’єднання Товариство Генрі Джексона (Henry Jackson Society) виступило із заявою про те, що Китай має бути притягнутий до відповідальності відповідно до міжнародного права на трильйони доларів за початкове приховування пандемії коронавірусу, яка привела до більш ніж 100 тисяч смертей і трильйонів доларів економічного збитку.