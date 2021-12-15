Майнери з усього світу вже видобули 90% передбаченої емісії біткоїнів (BTC), розмір якої у 21 млн було закладено на старті алгоритмом, вигаданим і створеним Сатоші Накамото. Решту майнитимуть протягом наступних 119 років.

Про це повідомляє видання CoinDesk.

За весь час майнери вже видобули 18,89 млн BTC. На майнінг такої кількості BTC знадобилося 12 років, оскільки перший біткоїн з’явився 9 січня 2009 року. 10%, що залишилися, видобуватимуть до лютого 2140 року.

Теоретично вартість останнього біткоїна має збільшитися щонайменше у 30 разів за поточну собівартість майнінгу. Проте до цифри у $240 000 варто додати принаймні сторічну інфляцію.

Хоча інтерес до майнінгу, як і раніше, високий, — все ж, складно передбачити, наскільки зміняться технології видобутку біткоїна та його енергопостачання.