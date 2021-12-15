Про це повідомляє видання CoinDesk.

За весь час майнери вже видобули 18,89 млн BTC. На майнінг такої кількості BTC знадобилося 12 років, оскільки перший біткоїн з’явився 9 січня 2009 року. 10%, що залишилися, видобуватимуть до лютого 2140 року.

Теоретично вартість останнього біткоїна має збільшитися щонайменше  у 30 разів за поточну собівартість майнінгу. Проте до цифри у $240 000 варто додати принаймні сторічну інфляцію.

Хоча інтерес до майнінгу, як і раніше, високий, — все ж, складно передбачити, наскільки зміняться технології видобутку біткоїна та його енергопостачання.