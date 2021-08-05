90% успіху в питанні повернення Донбасу залежить від Путіна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні 90% успіху у питанні повернення Донбасу та припинення бойових дій залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Про це президент заявив в інтерв’ю державному каналу Дом.

“Сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу і деокупації наших територій залежить від однієї людини (Путіна, – ред.) І люди на Донбасі повинні це розуміти”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що це усвідомлює й сам Путін. Зеленський підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля й запевнив, що з боку України вона є.

“Все в більшій частині залежить від президента РФ. Ми з ним домовилися про КПВВ, ми побудували, відкрили. Потім ми відкрили всі КПВВ, а з їх боку, ось у чому проблема”, – уточнив Зеленський.

Під час інтерв’ю Зеленський також заявив, що жителі ОРДЛО та Криму повинні опиратися окупації. Також він закликав їх святкувати День Незалежності, але тихо й без прапорів на балконах, оскільки це небезпечно.