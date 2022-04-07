Мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.

Про це Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю виданню DW.

За словами мера Бучі, до початку широкомасштабного російського вторгнення у місті проживало 50 тисяч людей. Якщо брати до уваги територіальну громаду, до якої, окрім Бучі, входять і довколишні села, то кількість населення становила 67 тисяч людей.

Нині у Бучі проживає 3700 людей, проте ця цифра поступово зростає, оскільки до міста повертаються люди. Перш за все – спеціалісти з критичної інфраструктури.

Відповідаючи на питання, чи відомо, скільки жителів Бучі було вбито за час російської окупації, Федорук зазначив, що станом на вчорашню добу встановлено 320 смертей серед мирних бучанців.

Зараз зі знайденими тілами працюють відповідні спеціалісти, проте кількість знайдених вбитих людей росте кожного дня.

“Ми знаходимо тіла у приватних будинках, у парках, у скверах, де закопували вбитих, коли не було обстрілів. Люди намагались поховати вбитих, щоб їх тіла не розтягували собаки. Наразі у довколишніх селах громади кожного дня знаходимо такі тимчасові поховання”, – розповів мер Бучі.

Він також додав, що майже 90% вбитих загинули унаслідок розстрілу, а не через артилерійські обстріли. За його словами, на тілах убитих є сліди від кульового, а не осколкового ураження.

Анатолій Федорук також зазначив, що у Бучі знайшли декілька місць із масовими похованнями вбитих. Йдеться про територію підприємства “Украгропостач”, де окупанти “кидали, як дрова тіла людей зі зв’язаними руками”. Масові поховання виявлені на вулицях Вокзальній та Яблунській. Також тіла вбитих зі зв’язаними ріками та слідами від куль знайдено на території дитячого табору “Променистий”.