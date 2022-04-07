Про це Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю виданню DW.
За словами мера Бучі, до початку широкомасштабного російського вторгнення у місті проживало 50 тисяч людей. Якщо брати до уваги територіальну громаду, до якої, окрім Бучі, входять і довколишні села, то кількість населення становила 67 тисяч людей.
Нині у Бучі проживає 3700 людей, проте ця цифра поступово зростає, оскільки до міста повертаються люди. Перш за все – спеціалісти з критичної інфраструктури.
Відповідаючи на питання, чи відомо, скільки жителів Бучі було вбито за час російської окупації, Федорук зазначив, що станом на вчорашню добу встановлено 320 смертей серед мирних бучанців.
Зараз зі знайденими тілами працюють відповідні спеціалісти, проте кількість знайдених вбитих людей росте кожного дня.
“Ми знаходимо тіла у приватних будинках, у парках, у скверах, де закопували вбитих, коли не було обстрілів. Люди намагались поховати вбитих, щоб їх тіла не розтягували собаки. Наразі у довколишніх селах громади кожного дня знаходимо такі тимчасові поховання”, – розповів мер Бучі.
Він також додав, що майже 90% вбитих загинули унаслідок розстрілу, а не через артилерійські обстріли. За його словами, на тілах убитих є сліди від кульового, а не осколкового ураження.
Анатолій Федорук також зазначив, що у Бучі знайшли декілька місць із масовими похованнями вбитих. Йдеться про територію підприємства “Украгропостач”, де окупанти “кидали, як дрова тіла людей зі зв’язаними руками”. Масові поховання виявлені на вулицях Вокзальній та Яблунській. Також тіла вбитих зі зв’язаними ріками та слідами від куль знайдено на території дитячого табору “Променистий”.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.
- Як відомо, у перші дні після звільнення Київської області від військ РФ, весь світ побачив результат російського нападу на Україну. Буча — одне з міст, що зазнало страждань від агресії РФ. Кореспондентові #Букв вдалося побувати на вулицях зруйнованого міста та на власні очі переконатися у шокових наслідках вторгнення.
- Раніше міський голова нещодавно звільненого від російських загарбників міста-героя Буча Анатолій Федорук закликав місцевих депутатів та комунальників протягом тижня повернутись до міста.