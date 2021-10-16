Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Міністр пояснив, що в Україні наразі дуже незначна кількість вакцинованих, щоб нехтувати протиепідемічними правилами.

“12 жовтня відбулася нарада, в якій брали участь Нацполіція, Держпродспоживслужба та головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Було створено 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання протиепідемічного режиму за допомогою рейдових перевірок”, – сказав міністр.

Мобільні бригади будуть охоплюватимуть представників Національної поліції та Держспоживслужби. Раніше поліція анонсувала рейди з контролю дотримання карантинних обмежень.

Ляшко додав, що з порушниками вестимуть “роз’яснювальну роботу”, а також для них передбачена адміністративна відповідальність.