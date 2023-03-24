Про це Сергій Притула повідомив у своєму Telegram.

За його словами, саме стільки генераторів вдалося передати на зібрані пожертви благодійників для Фонду.

Як сказав волонтер, потужність найменшого із них становить 1,6 кВт, а найбільшого – 55 кВт: “Кожен із них куплений на ваші донати”, – зауважив Притула.

У своєму дописі він переказав подяку хлопців та дівчат із 39 підрозділів, яким волонтери передали пристрої.

Притула наголосив, що генератори – це потреба ледь не першої необхідності для умов, в яких воює українська армія.