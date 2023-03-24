Про це Сергій Притула повідомив у своєму Telegram.
За його словами, саме стільки генераторів вдалося передати на зібрані пожертви благодійників для Фонду.
Як сказав волонтер, потужність найменшого із них становить 1,6 кВт, а найбільшого – 55 кВт: “Кожен із них куплений на ваші донати”, – зауважив Притула.
У своєму дописі він переказав подяку хлопців та дівчат із 39 підрозділів, яким волонтери передали пристрої.
Притула наголосив, що генератори – це потреба ледь не першої необхідності для умов, в яких воює українська армія.
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