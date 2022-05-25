У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 15 травня.
Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.
На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 25 травня 2022 року.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/5IjDUc7yXO
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jgqwCWcHDP
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 25, 2022
У Генштабі наголосили, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.
За підтримки артилерії та армійської авіації ворог без успіху спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.
На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.
На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.
На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.
З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.
- Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують нищити найелітніші підрозділи РФ. Так, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових у РФ.
- Дії українських військових обмежили діяльність російського флоту у Чорному морі. Росіяни стали обережнішими у своїх маневрах.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці “Caesar” і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.
- Російські війська, ймовірно, намагаються досягти кількох одночасних оточень невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (зокрема Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та навколо українських укріплень в Авдіївці. Зусилля українських захисників змусили росіян відмовитись від цілі “великого оточення” на сході України.