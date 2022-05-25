Триває 91-та доба протистояння України російській агресії. Росіяни активізували авіацію для підтримки наземного наступу, водночас через нестачу високоточних ракет, російські армійці шукають інші способи ураження критичних та військових об'єктів інфраструктури на території України.

У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 15 травня.

Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 25 травня 2022 року.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/5IjDUc7yXO 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jgqwCWcHDP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 25, 2022

У Генштабі наголосили, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог без успіху спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.