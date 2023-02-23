Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва.

В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.