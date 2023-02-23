Про це свідчить опитування Eurobarometer.

“Громадяни ЄС продовжують демонструвати свою непохитну солідарність з Україною” – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 91% респондентів погоджуються, що Україну необхідно підтримувати гуманітарно. Водночас 88% виступають за прийняття переселенців до ЄС.

Також надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77%, а введення економічних санкцій проти російського уряду, компаній та приватних осіб підтримують 74% опитаних.

Європейці продовжують переважно підтримувати заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування закупівлі й постачання озброєння в Україну (65%).

Натомість проти військової підтримки України – 13% опитаних європейців.

Загалом більшість громадян ЄС (56%) задоволені реакцією союзу на повномасштабне російське вторгнення в Україну.