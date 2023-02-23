Про це свідчить опитування Eurobarometer.
“Громадяни ЄС продовжують демонструвати свою непохитну солідарність з Україною” – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 91% респондентів погоджуються, що Україну необхідно підтримувати гуманітарно. Водночас 88% виступають за прийняття переселенців до ЄС.
Також надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77%, а введення економічних санкцій проти російського уряду, компаній та приватних осіб підтримують 74% опитаних.
Європейці продовжують переважно підтримувати заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування закупівлі й постачання озброєння в Україну (65%).
Натомість проти військової підтримки України – 13% опитаних європейців.
Загалом більшість громадян ЄС (56%) задоволені реакцією союзу на повномасштабне російське вторгнення в Україну.
- Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- Підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжують підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.