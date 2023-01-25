Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 440, Харківській — 270, Київській — 123, Херсонській — 85, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63.
Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
24 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Костянтинівка Донецької області отримали поранення дві дівчинки 8 та 16 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- Російські окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Харківської області. Зокрема за минулу добу унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали двоє мирних мешканців.
- Російські військові продовжують завдавати ударів по цивільних Донеччини. Протягом 24 січня ворог поранив 10 мешканців області.