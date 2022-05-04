Десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни зафіксувало, що 92% людей, які живуть в Україні, вважають себе українцями за національністю. Ще 5% - росіянами, а 3% віднесли себе до інших національностей.

Про це свідчить опитування Соцгрупи “Рейтинг”.

Зазначається, що у період з 2008 по 2014 роки питання щодо національності завжди мало сталий розподіл: українцями себе називали близько 83% опитаних, а росіянами – близько 15%.

Проте після подій 2014 року, коли РФ окупувала Крим та частину Донбасу, кількість опитаних жителів України, які ідентифікували себе як росіян, знизилась до 11%, а кількість тих, хто вважав себе українцем, становила 87-88%.

Опитування щодо ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, котрі проживають в Україні, показали переважно позитивне, або ж позитивно-нейтральне ставлення респондентів до них.

Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців.

Позитивне ставлення переважає також і щодо євреїв (60%) та угорців (49%), що проживають на території нашої держави.

Водночас вже під час війни погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та мешканців ОРДЛО. Зокрема:

– до мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%

– до росіян, які проживають в Україні, позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%

– до мешканців ОРДЛО позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%

Також опитування свідчить, що до жителів Білорусі українці ставляться значно краще, ніж до жителів Росії, хоча обидві категорії значно втратили у довірі за час війни. Зокрема:

– до жителів Білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%;

– до жителів Росії переважає негативне ставлення – 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж втричі), нейтрально – 20%.

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх респондентів зі всіх областей України (крім ОРДЛО та АР Крим).