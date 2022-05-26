В Україні негативне ставлення до Російської Федерації досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.

Про це повідомляє пресслужба Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Попри рекордні показники антипатії до росіян, 2% симпатій до них попри злочини та військову агресію – це 500 000 осіб, що все одно є істотним показником.

Ще 3 місяці тому, на початку лютого 2022 року до Росії позитивно ставилося 34% українців. В одному з досліджень КМІС у кінці 2021 року дійшли до висновку, що такі показники переважно були пов’язані зі сприйняттям “Росії” як “звичайних росіян”.

Як зазначається у висновках КМІС, кардинальною є зміна поглядів тих осіб, які мали добре ставлення до Росії, а також тих, хто мав невизначене до неї ставлення. 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер ставляться до неї негативно.

“Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти “не визначилися”, – повідомляє пресслужба відомства.

97% тих, хто раніше мав невизначене ставлення до Росії, зараз ставляться до неї негативно.

В усіх регіонах України погано ставиться до РФ абсолютна більшість місцевих жителів. На Півдні погано ставляться 90%, на Сході – 85%. До повномасштабного вторгнення у лютому по цих регіонах 45% і 53% відповідно ставилися до РФ позитивно.

Зараз найбільший відсоток лояльних до Росії українців на Сході – 4%.

82% серед тих, хто проживає на окупованих після 24 лютого територіях, ставляться до РФ негативно; позитивно – 6%.