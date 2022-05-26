Про це повідомляє пресслужба Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Попри рекордні показники антипатії до росіян, 2% симпатій до них попри злочини та військову агресію – це 500 000 осіб, що все одно є істотним показником.
Ще 3 місяці тому, на початку лютого 2022 року до Росії позитивно ставилося 34% українців. В одному з досліджень КМІС у кінці 2021 року дійшли до висновку, що такі показники переважно були пов’язані зі сприйняттям “Росії” як “звичайних росіян”.
Як зазначається у висновках КМІС, кардинальною є зміна поглядів тих осіб, які мали добре ставлення до Росії, а також тих, хто мав невизначене до неї ставлення. 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер ставляться до неї негативно.
“Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти “не визначилися”, – повідомляє пресслужба відомства.
97% тих, хто раніше мав невизначене ставлення до Росії, зараз ставляться до неї негативно.
В усіх регіонах України погано ставиться до РФ абсолютна більшість місцевих жителів. На Півдні погано ставляться 90%, на Сході – 85%. До повномасштабного вторгнення у лютому по цих регіонах 45% і 53% відповідно ставилися до РФ позитивно.
Зараз найбільший відсоток лояльних до Росії українців на Сході – 4%.
82% серед тих, хто проживає на окупованих після 24 лютого територіях, ставляться до РФ негативно; позитивно – 6%.
- Нагадаємо, 82% українців проти територіальних поступок Росії, навіть якщо це дозволить якнайшвидше закінчити повномасштабно війну.
- В середині лютого перед повномасштабним вторгненням більша частина громадян України не мала сумнівів щодо боєздатності нашої армії. Вони переконані, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії у разі повномасштабного вторгнення.
- Також за даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців були готові чинити опір у разі вторгнення Росії в Україну.