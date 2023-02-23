Станом на ранок 23 лютого 2023 року 461 дитина загинула та понад 927 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 445, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 90, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.

Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

21 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон поранено 16-річну дівчину, зазначили в ОГПУ.