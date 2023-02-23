Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 445, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 90, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.
Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
21 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон поранено 16-річну дівчину, зазначили в ОГПУ.
- Внаслідок російських обстрілів Харкова та області 22 лютого є поранені цивільні та руйнування інфраструктури. Окупанти пошкодили житлові будинки, фермерське господарство та заклади освіти.
- Протягом 22 лютого військові РФ завдали поранень двом мирним жителям Донецької області.
- Вранці 22 лютого війська РФ завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області з важкої артилерії.