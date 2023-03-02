Станом на ранок 2 березня 2023 року 461 дитина загинула та понад 929 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Втім, дані не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 445, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 90, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.

В ОГПУ додали, що 1 березня внаслідок обстрілу росіянами села Чорнобаївки Херсонської області був поранений 1-річний хлопчик.

Також через обстріл російськими військами села Клугино-Башкирівка Харківської області дістав поранення 14-річний підліток.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року повномасштабної війни, як зазначили прокурори, збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.