Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.
Втім, дані не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 445, Харківській — 272, Київській — 123, Херсонській — 90, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 64.
В ОГПУ додали, що 1 березня внаслідок обстрілу росіянами села Чорнобаївки Херсонської області був поранений 1-річний хлопчик.
Також через обстріл російськими військами села Клугино-Башкирівка Харківської області дістав поранення 14-річний підліток.
Через масовані бомбардування та обстріли протягом року повномасштабної війни, як зазначили прокурори, збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя. Унаслідок злочинних дій росіян загинуло щонайменше двоє осіб.
- Протягом середи, 1 березня, українські військові відбили понад 170 атак російських окупантів на п’яти напрямках.
- У ніч на 2 березня російські війська завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили будівлі дитячого садка, аптеки, магазинів та житлових будинків.