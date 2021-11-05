93% госпіталізованих за цю хвилю епідемії COVID-19 в Україні не були вакциновані – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 93% госпіталізованих за цю хвилю епідемії коронавірусу в Україні не були вакциновані.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, – також невакциновані. Компромісів із коронавірусною хворобою немає ніде у світі. Лише вакцинація захищає та рятує життя”, – зазначив він.

За словами Ляшка, завдяки вакцинації медики наразі рятують кожну годину 10 життів, кожні 6 хвилин – одне.

Він додав, що впродовж останнього тижня для хворих на коронавірус виділили ще 857 ліжок у 5 лікарнях. За минулий тиждень – 4755 ліжок в 41 лікарні.

Всього в українських лікарнях виділено 70 127 так званих “ліжок з киснем”, тобто ліжок де можна забезпечити проведення кисневої терапії. З них 69% наразі зайняті пацієнтами.

Ляшко також зазначив, що ситуація нерівномірна й залежить від регіону.

“У 48 ковід-лікарнях, це близько 9%) ліжка з киснем зайняті на 100%, а у 233 лікарнях вже більш ніж на 75%. Решта 55% закладів залишаються без критичного навантаження”, – уточнив він.

Нагадаємо, 3 листопада перед Верховною Радою та Офісом президента мітингували противники вакцинації та COVID-паспортів.

Вакцинація в Україні: статистичні дані

Станом на ранок 5 листопада, в Україні на коронавірус загалом захворіло 3 032 951 людей. Летальних випадків зареєстровано 70 842.

Надвисокий добовий приріст захворілих фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч зафіксованих випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 15 областей.