Про це повідомили у соціологічній групі “Рейтинг”.
Ідентифікація та мова
Згідно з опитуванням, абсолютна більшість опитаних ідентифікує себе як громадян України. Порівняно з 2021 роком показник зріс з 76 до 94%. Також половина ідентифікують себе європейцями.
Крім того, 22% українців за рік повномасштабної війни перейшли на частіше використання української мови.
Фінансове становище
Оцінюючи фінансову ситуацію у підсумках 2022 року, дві третини опитаних зафіксували погіршення свого матеріального становища, третина говорить про відсутність змін. Водночас у майже 40% відбулося зростання впевненості у майбутньому.
Пріоритетами для відновлення країни вбачають відновлення підприємств та робочих місць, відбудову пошкоджень. Зараз більшість українців хочуть мати місце роботи, а не соціальну допомогу.
Довіра до політичних сил та військових
Загалом, за даними “Рейтингу”, повномасштабна війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до Президента — з 36 до 90%.
Втім, роботою Верховної Ради більше не задоволені — 54%, ніж задоволені — 37%: “І якби найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій”, — йдеться в опитуванні.
Зміни каналів комунікації
Відбувся ріст довіри до ЗМІ. Проте, основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій та отримання інформації громадянами. Якщо довіра до національних та місцевих медіа виросла, то частота споживання їх новинного контенту — зменшилась.
Натомість спостерігається значний ріст у груп та каналів в месенджерах (з 11 до 41%), а також в YouTube (з 21 до 29%). Зберегли вплив і соціальні мережі — 35%.
Погляди на майбутній розвиток України
Одним з прямих наслідків російського вторгнення, як пишуть в “Рейтингу”, стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію України.
Станом на сьогодні 87% підтримують вступ України в ЄС, 86% — в НАТО.
Толерантність у суспільстві
Рівень толерантності у суспільстві під час війни підвищився: до ЛГБТК+ спільноти зросло позитивно-нейтральне ставлення з 53 до 64%, а до людей, які не хочуть мати дітей, зросло з 57% до 67%.
Зазначається, що протягом року знизилась віра в Бога. Відсоток тих, хто не сумнівається у його існуванні змінився з 60% на 55%.
Опитування провели методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Вибірка випадкова, репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.
- Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- Підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжує підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.