Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. Там було зафіксовано 37 “прильотів”.

Також по Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії та з реактивної системи залпового вогню. Як зазначив Живицький, там було 35 “прильотів”. Крім того, росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера на нашу територію.

У Білопільській громаді, як пишуть в ОВА, був мінометний обстріл з території Росії — 12 прильотів: “По Юнаківській громаді противник вів також мінометний вогонь (8 прильотів). У всіх випадках — без жертв та постраждалих”, — додав Живицький.