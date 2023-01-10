Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. Там було зафіксовано 37 “прильотів”.
Також по Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії та з реактивної системи залпового вогню. Як зазначив Живицький, там було 35 “прильотів”. Крім того, росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера на нашу територію.
У Білопільській громаді, як пишуть в ОВА, був мінометний обстріл з території Росії — 12 прильотів: “По Юнаківській громаді противник вів також мінометний вогонь (8 прильотів). У всіх випадках — без жертв та постраждалих”, — додав Живицький.
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