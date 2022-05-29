Триває 95-та доба протистояння України російській агресії. Ворог зосереджує зусилля на Сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. Водночас Сили оборони України відкинули росіян на невигідні рубежі в районі Костромки Херсонської області, також відбили штурми в районі Сєвєродонецька та Бахмута.

У пресслужбі міністерства оборони Великої Британії надали мапу актуальних бойових дій станом на 29 травня.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 29 травня 2022 року.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/8UuyYR7nPg 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GPxuQZUKDo — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2022

У Генштабі наголосили, що на Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку Держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в низці районах населених пунктів.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка – без успіху, зазнав значних втрат.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.