Минулого тижня в етері загальнонаціонального телемарафону гумористична програма "Байрактар News" оприлюднила ролик, де Поворознюк заявив, що Порошенко вкрав у нього гроші. Натомість адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка стверджують, що це відвертий наклеп, який спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

У повідомленні зазначається, що минулого тижня в етері єдиного телемарафону була гумористична програма “Байрактар News”, яку виробляє студія “Квартал 95”. В цій програмі виклали інтерв’ю Поворознюка, де він стверджує, що Порошенко вкрав у нього гроші – 30 млн.

У відповідь адвокати Петра Порошенка заявили, що це є наклепом і подібні дії студії “Квартал 95” руйнують внутрішню єдність в Україні. Також вони подали кілька запитів для того, щоб з’ясувати, чим займається студія “Квартал 95” та за які кошти відбувається фінансування: за кошти державного бюджету чи за кошти бюджету телеканалу “1+1”.

“Складається таке враження, що повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна абсолютно не змінила гумор цих творчих персонажів. Вони все ще займаються не допомогою армії у боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане сказати про Петра Порошенка і потім вони просовують це в етери спільних марафонів, які транслюються за державні кошти”, – заявив адвокат Ігор Головань.

Крім того, адвокатські запити були направленні з метою з’ясувати, хто є авторами цього аудіовізуального твору, хто є режисером, оператором, сценаристом всього контенту, яке люди дивляться на спільному марафоні.

“Нас дуже цікавить позиція Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якої саме думки вони про цю ситуацію”, – зазначив Новіков.

Натомість назву ролика студія “Квартал 95” змінила, раніше відео називалося “Скільки грошей Порошенко вкрав у Поворознюка”, проте зараз називається “Що Поворознюк скаже Зеленському після перемоги України”.

“Після того, як ми з’ясуємо всі питання для себе, ми будемо ухвалювати рішення про те, чи подавати позов і саме до кого. Нас цікавить виключно те, на яких підставах і за чий кошт відбувається створення цієї продукції в етері телемарафону”, – наголосив Новіков.