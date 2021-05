Про це повідомив голова президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Так, українські спортсмени перші серед 43 європейських країн.

“Наші спортсмени вибороли 95 медалей! 37 золотих, 31 срібну та 27 бронзових! Ми змогли перемогти всі країни Європи у паралімпійському плаванні”, – написав Сушкевич.

За його словами, спортсмен Максим Крипак завоював шість золотих медалей і одну срібну. “Максим став найсильнішим плавцем Європи разом зі спортсменом з Білорусі”, – зазначив Сушкевич.

“Надзвичайно потужно виступили Єлизавета Мерешко, Андрій Трусов, Михайло Сербін, які також завоювали по сім медалей”.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

А на сьогодні в українських плавців вже є 40 ліцензій для представництва на Паралімпіаді в Токіо.