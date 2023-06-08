Джерело: соціологічна група “Рейтинг”.

Як і у попередні місяці, близько 60% зазначили, що для перемоги у повномасштабній війні необхідний досить тривалий час. Відтак, 25% вважають, що необхідно більше ніж рік, 37% – пів року або рік.

Водночас майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців. Ще близько 20% наразі не можуть дати відповідь. Зокрема, спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (понад рік). Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).

Також за результатами дослідження 71% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, ще 16% – не змогли оцінити.

Які минулого літа, зараз спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, й збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Довідково. В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.