За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в період з 30 по 31 березня, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилася з 47% до 35%. Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу натомість наближається до довоєнного.

Про це свідчать результати, опубліковані на сайті “Рейтингу”.

Тепер замість віри у перемогу через “кілька тижнів” більшість переконані у перемозі України “через півроку-рік”. 14% не змогли відповісти на це запитання.

78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямі, таке твердження домінує в усіх регіонах. Протилежної думки 11%.

До війни членство України в НАТО підтримувало 62% респондентів; у перші дні підтримка зросла до 76%, через тиждень війни підтримка зменшилася до 72%, а зараз вона становить 68%.

Рівень підтримки вступу України до ЄС зростає. У перші дні війни спостерігалося зростання з 68 до 86%. Станом на кінець березня членство України в Європейському Союзі підтримують 91% українців – це абсолютний рекорд за усі роки.

56% переконані, що країна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – що протягом п’яти років.

За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).