Про це свідчать результати, опубліковані на сайті “Рейтингу”.
Тепер замість віри у перемогу через “кілька тижнів” більшість переконані у перемозі України “через півроку-рік”. 14% не змогли відповісти на це запитання.
78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямі, таке твердження домінує в усіх регіонах. Протилежної думки 11%.
До війни членство України в НАТО підтримувало 62% респондентів; у перші дні підтримка зросла до 76%, через тиждень війни підтримка зменшилася до 72%, а зараз вона становить 68%.
Рівень підтримки вступу України до ЄС зростає. У перші дні війни спостерігалося зростання з 68 до 86%. Станом на кінець березня членство України в Європейському Союзі підтримують 91% українців – це абсолютний рекорд за усі роки.
56% переконані, що країна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – що протягом п’яти років.
За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).
- Нагадаємо, 5 квітня Європейська комісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ заборонивши імпорт вугілля, додавши, що наразі працює над скороченням постачання російської нафти. Водночас журналісти наголошують, що вугілля було найлегшою справою не в останню чергу тому, що вже головною метою урядів ЄС є якнайшвидше припинення використання палива задля дотримання свого кліматичного порядку денного.