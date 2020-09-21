З 25 липня по 15 вересня в рамках проєкту було показано 47 повнометражних і 49 короткометражних фільмів. Щодня захід відвідувало від 200 до 400 глядачів, таким чином аудиторія проєкту склала близько 20 000 осіб. "Кіновернісаж просто неба" проводився UP UA STUDIO за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

До програми показів увійшли ігрові фільми для широкої глядацької аудиторії, авторське кіно, документальні стрічки, фільми для дітей і підлітків, фестивальні короткометражні роботи тощо. Програму “Кіновернісажу” склали фільми останніх 10 років, вироблені в Україні або у копродукції. Відбулись демонстрації тематичних добірок дебютних фільмів, короткометражного кіно, спеціальні програми й покази, присвячені Дню Незалежності України, дню народження Олександра Довженка тощо.

Серед фільмів програми: “Мої думки тихі”, “Додому”, “Припутні”, “Гірська жінка: На війні”, “Поводир”, “Істальгія”, “Віддана”, “Скажене весілля”, “Дике поле” та інші. Важливу частину проєкту склали презентації картин, які виходять у прокат 2020 року.

Команда проєкту висловлює подяку членкині Ради з державної підтримки кінематографії Людмилі Горделадзе за консультації та поради щодо формування програми кінопоказів.

“Нас часто питали, чи вистачить нам фільмів для показів протягом такого великого проєкту. Але ми навіть не встигли показати всі картини з нашого віш-листу — настільки багато у нас вартих уваги фільмів. Наш проєкт довів, що українське кіно цікаве глядачеві. Нам важливо займатися промоцією українського кіно”, — розповіла продюсерка проєкту й засновниця UP UA STUDIO Поліна Герман.

Глядачі відзначили в інтерв’ю телеканалам, що родзинкою проєкту стало представлення фільму знімальними групами та розповіді про створення картин.

Серед запрошених гостей були режисери Ахтем Сеітаблаєв, Аркадій Непиталюк, Володимир Тихий, Роман Бондарчук, Олег Сенцов, Марися Нікітюк, Надія Парфан, актори Дмитро Хомяк, Василь Вірастюк, Dzidzio, Дмитро Сова, Євген Ламах, Катерина Молчанова, продюсери Володимир Філіппов, Дмитро Суханов, Юрій Мінзянов, Сергій Лавренюк, Анна Паленчук, Андрій Границя, Марко та Уляна Супрун, тобто майже усі провідні кінодіячі сучасної України та представники “нової хвилі” українського кіно.

Режисер Володимир Тихий поділився своїми враженнями: “За останні півтора місяця кожного вечора у парку Шевченка відбувалося тепле свято „Кіновернісаж просто неба“. Низький уклін за це організаторам. Вони настільки влучно і невимушено впровадили цю подію у центрі міста, що склалося враження, ніби кіновернісаж проводився регулярно вже не один рік!” У рамках проєкту був показаний фільм Володимира Тихого “Наші Котики” та короткометражні роботи в рамках збірки “Мудаки. Арабески”.

“Кіно ожило! Кіно потрібне глядачам, бо кіно є справжнім дзеркалом нації, і нам усім час від часу потрібно дивитися в це дзеркало, дивитися та бачити ті помилки, які ми робимо щодня. Саме наше кіно дає нам надію на майбутнє, яким би сумним не було зображення на екрані. Адже якщо ми знаємо, про що сумувати, то ми точно будемо знати, за що радіти! Наше кіно для нас, і ми робимо його самі про себе. І якщо ми не будемо створювати нашу історію самі, за нас її напишуть інші, а нам вже цього досить”, — підкреслив продюсер Володимир Філіппов.

Команда проєкту:

Поліна Герман, продюсерка проєкту;

Анастасія Пугач, програмна директорка кінотеатру;

Ірина Паляруш, виконавча директорка кінотеатру.

За сприяння Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві та КО “Київзеленбуд”.

Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно.