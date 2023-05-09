Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Втім, ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 455, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 96, Запорізькій — 89, Миколаївській — 89, Чернігівській — 70, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.
Зазначається, що 8 травня внаслідок обстрілу ворогом села Станіслав Херсонської області травмовано 9-річного хлопчика.
Також стало відомо ще про двох травмованих дітей 15 та 16 років внаслідок ракетних ударів по м. Павлограду Дніпропетровської області 30 квітня.
- У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 — знищені силами ППО.
- У ніч на 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами Дніпропетровщини українські сили протиповітряної оборони ліквідували 8 ракет. Деякі уламки впали на дах чотириповерхового будинку, де постраждала 32-річна жінка.