Станом на ранок 9 травня 2023 року 480 дітей загинули та понад 967 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Втім, ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 455, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 96, Запорізькій — 89, Миколаївській — 89, Чернігівській — 70, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.

Зазначається, що 8 травня внаслідок обстрілу ворогом села Станіслав Херсонської області травмовано 9-річного хлопчика.



Також стало відомо ще про двох травмованих дітей 15 та 16 років внаслідок ракетних ударів по м. Павлограду Дніпропетровської області 30 квітня.