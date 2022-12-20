Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що Фурхнер отримала два роки позбавлення волі умовно. Суд постановив, що попри те, що екссекретарка була цивільною працівницею, їй було відомо, що відбувається в таборі. Близько 65 тисяч людей загинули в моторошних умовах у Штуттхофі, зокрема ув’язнені-євреї, поляки та полонені радянські солдати.
Там використовували різні методи для вбивства в’язнів, а з червня 1944 року тисячі людей померли в газових камерах.
У вересні 2021 року, під час судового процесу, Ірмгард втекла з будинку для людей похилого віку, однак згодом її знайшла поліція на вулиці в Гамбурзі.
Підсудна після 40 днів мовчання визнала, що “жалкує про те, що сталося”: “Я шкодую, що була в Штуттхофі на той час — це все, що я можу сказати”, — сказала Фурхнер.
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