97-річну німкеню Ірмгард Фурхнер, яка раніше була екссекретаркою нацистського концтабору суд визнав винною у понад 10 тисячах вбивств. Жінка є однією з небагатьох, кого судили за нацистські злочини протягом останніх десятиліть.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Фурхнер отримала два роки позбавлення волі умовно. Суд постановив, що попри те, що екссекретарка була цивільною працівницею, їй було відомо, що відбувається в таборі. Близько 65 тисяч людей загинули в моторошних умовах у Штуттхофі, зокрема ув’язнені-євреї, поляки та полонені радянські солдати.

Там використовували різні методи для вбивства в’язнів, а з червня 1944 року тисячі людей померли в газових камерах.

У вересні 2021 року, під час судового процесу, Ірмгард втекла з будинку для людей похилого віку, однак згодом її знайшла поліція на вулиці в Гамбурзі.

Підсудна після 40 днів мовчання визнала, що “жалкує про те, що сталося”: “Я шкодую, що була в Штуттхофі на той час — це все, що я можу сказати”, — сказала Фурхнер.