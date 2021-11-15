97-річний українець Леонід Якович Станіславський, найстаріший тенісист у світі, зіграв на Майорці з відомим спортсменом, п'ятою ракеткою у світі Рафаелем Надалем.

Гру та фото з неї можна побачити на сторінці академії Надаля в Instagram.

Харків’янин саме перебував в Іспанії, де брав участь у турнірі з тенісу для людей, віком 90+. Там він і познайомився з зірковим тенісистом Рафаелем Надалем.







97-річний тенісист із Харкова зіграв із зіркою світового тенісу // 4 фото

97-річний харків’янин сам запитав у Надаля, чи не проти той зіграти. Той погодився – і Леонід Станіславський здійснив свою мрію: зіграв з двадцятиразовим переможцем турніру Великого шлему.

Леонід Станіславський родом із Харкова. Понад 60 років він грає у теніс, і навіть зараз, у поважному віці, тренується тричі на тиждень.

У липні 2021 року чоловіка оголосили світовим рекордсменом Книги рекордів Гіннеса – він є найстарішим тенісистом у світі.