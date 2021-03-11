Практично всі жінки Британії віком від 18 до 24 років — 97% — заявили про те, що постраждали внаслідок сексуальних домагань.

Про це повідомляє The Guardian.

ООН провела опитування Women UK, метою якого було встановлення кількості жінок, які постраждали від сексуальних домагань різного типу.

Виявилося, що серед жінок віком від 18 до 24 років сексуальних домагань зазнали практично всі, а саме — 97%. З них 80% заявили, що переживали домагання в громадських місцях.

Клер Барнетт, виконавча директорка UN Women UK зазначила, що отримані результати вказують на те, що вже недостатньо говорити про сексуальні домагання, як проблему у сфері прав людини. Це питання потребує негайного розв’язання.

“Ми бачимо ситуацію, коли молоді жінки постійно змінюють свою поведінку, намагаючись уникнути об’єктивації або нападу, а жінки старшого віку бояться залишатися вдома самі, навіть вдень”, – зазначила вона.

Опитування проводилося серед більш ніж тисячі повнолітніх жінок.

Респондентки заявили, що не вірять в те, що влада Великої Британії зробить щось, аби позбутися проблеми сексуальних домагань. 96% респонденток, які постраждали від сексуальних домагань, ніколи не повідомляли про це. 45% сказали, що міняти нічого, тому що не існує правової бази, що регулює питання хоча б частково.

Але більшість опитаних жінок вважають, що сексуальні домагання стосовно їх були “не серйозними”. Вони мали на увазі, що їх торкалися, за ними стежили або примушували до будь-яких дій сексуального характеру.