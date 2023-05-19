979 дітей поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на 19 травня 482 дитини загинуло та понад 979 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 461 дитина постраждала в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 18 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Студенок Сумської області постраждав 14-річний хлопець.

Зазначимо, що у ніч на 19 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами. Силами ППО було знищено більшість ворожих цілей.

За офіційними даними цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 БПЛА “Shahed-136/131” та 6 крилатих ракет типу “Калібр”.

БПЛА запускали з трьох напрямків – північного, південного та східного, а ракети – з кораблів у Чорному морі.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України було знищено 19 ворожих цілей, серед яких 16 безпілотників та три ракети.

Відомо, що окупанти намагались атакувати Київ, однак всі ворожі цілі, які були випущені у напрямку столиці, вдалось знищити.

БПЛА також були випущені на Львівщину. Місцева влада повідомила, що ціллю РФ був обʼєкт критичної інфраструктури. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що у регіоні спрацювала ППО.

Пролунали вибухи і у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тут зафіксовано 4 влучання в промислове підприємство, постраждало двоє осіб.