Станом на 23 травня 482 дитини загинуло та понад 982 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 464 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 460, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 22 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Ізюм Харківської області поранено 10-річного хлопчика.

Зазначимо, що протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох “Шахедів”, усі збито. Інформація уточнюється.

Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети “Іскандер-М” та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”.

Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.