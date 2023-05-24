Станом на 24 травня 482 дитини загинуло та понад 983 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 465 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 461, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 23 травня внаслідок влучання ворожої ракети по житловій забудові в м. Торецьк Донецької області травмовано 2-річного хлопчика.

Зазначимо, що протягом минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна й адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.