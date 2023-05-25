Станом на 25 травня 482 дитини загинуло та понад 984 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 466 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 24 травня, під час евакуації сімей із дітьми зі смт Нью-Йорк Донецької області відбувся ворожий обстріл під час якого отримала ушкодження 14-річна дівчинка.

Зазначимо, що у ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БпЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.

Цієї ночі російські війська атакували Україну ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Загалом росіяни випустили 36 БпЛА. Запуски здійснювались з північного та південного напрямків.

“Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави”, – мовиться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Спільними зусиллями ЗСУ усі 36 безпілотники були знищені.