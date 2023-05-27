Станом на 27 травня 483 дитини загинуло та понад 986 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 469 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 72, Чернігівській – 70, Луганській – 67.

Крім того, 26 травня внаслідок обстрілу російськими армійцями медзакладу у м. Дніпро постраждало двоє хлопчиків 3 та 6 років.

Зазначимо, що в Україні триває 458-ма доба повномаштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 206 тисяч російських окупантів.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 – типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.