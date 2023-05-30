Джерело: Офіс генпрокурора України.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 472 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 73, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Крім того, 29 травня через обстріл російськими військами смт. Покровське Дніпропетровської області поранено 11-річного хлопчика.
Також 29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт. Ківшарівка Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопець.
27 травня внаслідок обстрілу с. Чайкіно Чернігівської області травмовано 14-річну дівчинку.
- Протягом минулої доби унаслідок російських обстрілів Харківщини поранень зазнали 12 осіб.
- Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БпЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.
- Уночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БпЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.