Станом на 30 травня 483 дитини загинуло та понад 989 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 472 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 73, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Крім того, 29 травня через обстріл російськими військами смт. Покровське Дніпропетровської області поранено 11-річного хлопчика.

Також 29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт. Ківшарівка Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопець.

27 травня внаслідок обстрілу с. Чайкіно Чернігівської області травмовано 14-річну дівчинку.