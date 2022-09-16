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99% ексгумованих тіл в Ізюмі мають ознаки насильницької смерті

99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.

П’ятниця, 16 вересня 2022, 23:45
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі — величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь…Ізюм. Це геноцид українського народу!”, — написав Синєгубов.

Він нагадав, що 450 тіл цивільних людей зі слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі: “Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність”, — зазначив голова ОВА, додавши, що на більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером.

Серед тіл, які були ексгумовані 16 вересня, 99% з ознаками насильницької смерті. Водночас є декілька тіл із зав’язаними за спиною руками, а одну людину поховали з мотузкою на шиї. Синєгубов сказав, що, ймовірно, цих людей катували й стратили. Також серед похованих є діти.

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Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною: “Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів Росії в міжнародних судах”, — констатував Олег Синєгубов.

  • На території Ізюму кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.
  • В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
  • Також раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Водночас він запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.
Теги: війна, воєнні злочини РФ, загиблі цивільні, Ізюм, катування, масові поховання в Ізюмі, російська агресія, російсько-українська війна, страти

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