Збір коштів проходить на платформі Just Giving.

Британець Том Мур вже за два тижні, 30 квітня, відсвяткує свій 100-й день народження. До свого ювілею чоловік вирішив провести незвичайну акцію — він має намір обійти свій 25-метровий сад сто разів.

Мур запропонував всім охочим підтримати його та пожертвувати кошти. Вони будуть передані Національній службі охорони здоров’я Великої Британії для боротьби з COVID-19.

Зараз Мур тренується — він щодня обходить сад за допомогою своїх ходунків по 10 разів.

Як повідомляє британська газета The Guardian, спочатку Мур збирався зібрати 1 тисячу фунтів стерлінгів (близько 1260 доларів), але йому вдалося зібрати в 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів.

Станом на 14 квітня капітан Мур зміг зібрати вже 2,35 млн фунтів (2,9 млн доларів) завдяки 115 тисячам благодійників.

Мур народився та виріс в Йоркширі, що на півночі Англії. На початку Другої світової війни Том вступив на службу. Він служив та воював в Індії та Мьянмі. Після капітуляції Японії попрямував на Великі Зондські острови, звідки після війни повернувся до Великої Британії та став інструктором на військовій базі в Бовінгтоні.

Дружина Мура довгий час важко хворіла та померла в 2006 року. Сам Мур протягом останніх років переніс перелом стегна та успішно поборов рак шкіри, за що дуже вдячний медикам, які допомагали йому зробити це.

Тепер Мур вирішив допомогти медикам у відповідь. Ані він, ані його родина навіть не припускали, що акція може стати настільки успішною.

“Ми завжди знали, що він — неймовірний скарб, але ми ніколи не припускали, що його історія захопить серця нації. Ми думали, що можемо подарувати людям трохи щастя, і ми хотіли трохи розповісти про нього, і це перевершило навіть наші найсміливіші мрії”, — розповіла Ханна, дочка Мура.